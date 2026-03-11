Ist queerness subversiv?

Queerness hat ein subversives Potenzial, das in der Aneignung und Verschiebung heterosexueller Muster liegen kann. Schauen wir uns lesbisch-queere Literatur und historische Zeugnisse an: Was erfahren wir dadurch darüber, ob und wie queerness subversiv ist?

Die Butch/Fem-Kultur des Greenwich Village

Die Dynamiken in der Butch/Fem-Kultur des Greenwich Village zeigen: Hier reproduzierten Identitäten nicht bloß heteronormative Rollen. Die Bar „Sea Colony“ war ein sozialer Raum für weiße Lesben und Queers der Arbeiter*innenklasse, die trotz Diskriminierung und Polizeirazzien sichtbar blieben.

Die Selbstbezeichnung als Butch oder Fem war ein Ausdruck von Sicherheit in der sexuellen Identität und diente der Community-Bildung. Sichtbarkeit wurde aktiv hergestellt, und Butch-Sein bedeutete, sich als tabuisiertes Subjekt zu präsentieren. Historische Praktiken wie Butch/Fem können als politische Akte verstanden werden, die lesbisches Begehren sichtbar machten und sich damit einer feindlichen Ordnung aussetzten.

Queer Erzählungen von Constance Debrés

Im Gegensatz dazu zeigt die Erzählerin in Constance Debrés Werken eine individualisierte Sichtweise auf Queerness. Ihre Homosexualität wird als „Urlaub von allem“ dargestellt, was die Abkehr von sozialen Verpflichtungen betont, jedoch ohne kollektive Perspektive. Diese Sichtweise führt zu einer Distanz statt Solidarität und ignoriert soziale Ungleichheiten.

„Ich trage keine Kämpfe aus, bin nicht Teil irgendeiner Community, bin ganz ohne Wahlverwandtschaften“.

Das subversive Potential von queerness

Die Frage der Subversion steht im Raum: Wir würden sagen, nicht jede queere Lebensform ist emanzipatorisch. Für uns ist entscheidend, dass Queerness nicht nur als persönliche Wahl, sondern als Teil eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses verstanden wird.

Das subversive Potenzial liegt in der bewussten Entscheidung, Begehren und Lebensform strukturell zu denken.

Zeynep Cemre Sandalli und Linda Dirksmeyer

Der Text entstand im Rahmen der Übung zu Transdiszplinarität „Queer goes public“ des Masterstudiengangs Gender Studies. Der Text in voller Länge kann hier als PDF abgerufen werden.