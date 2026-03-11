Circulating Feminsms

Feminismen und Gendertheorien zirkulieren vermehrt auf Social Media. Geschlechterreflexive Analysen weisen auf Potenziale für Sichtbarmachung von sowie Netzwerkbildung für feministisch-gendertheoretische Anliegen hin. Kritik an den Produktions-, Distributions- und Konsumptionsbedingungen der technisch-medial vermittelten Inhalte zeigen aber auch Grenzen auf. Social Media stellen einen zunehmend wichtigen Raum der Aushandlung, Aneignung und Zirkulierung von feministisch-gendertheoretischen Konzepten dar. Die Lehrveranstaltung soll Studierende der Geschlechterforschung in die Lage versetzen, diese analytisch zu reflektieren, kritisch einzuordnen und informiert mitzugestalten.



Weitere Informationen finden sich hier. Auf dem Instagram-Kanal der Fachschaft Gender Studies sind alle Ergebnisse der Lehrveranstaltung verlinkt.