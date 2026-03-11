Die Zahl der Studierenden und Berufstätigen, die sich mit Gender-Themen beschäftigen, steigt. Gleichzeitig gibt es im Bereich Gender Studies nur wenige explizit ausgeschriebene Stellen. Deshalb ist es wichtig, berufliche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Themen wie Geschlecht und Geschlechtergerechtigkeit beruflich eingebracht werden können. Wir – drei Masterstudierende der Gender Studies an der Universität Freiburg – veranstalten von Mai bis Juli 2025 eine Veranstaltungsreihe zu „Berufsperspektiven der Gender Studies“. Die Referierenden kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und arbeiten in verschiedenen Bereichen wie der Gleichstellungarbeit, Wissenschaft, Beratung, selbstständige Bildungsarbeit, Personal- und Organisationsentwicklung und Gewerkschaftsarbeit. Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos und ist für alle interessierten Bachelor und Master Studierende aller Fachrichtungen offen.

Nele Fischer, Melissa Volz und Hannah Wiegand



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