Im Kontext der Veranstaltung „Bücher, über die man spricht: ‚Berauscht der Sinne beraubt. Eine Geschichte der Ekstase'“, die am 20.10.2025 im Veranstaltungssaal der Universitätsbibliothek Freiburg stattfand, hat Marion Mangelsdorf folgenden Text verfasst.

Vom Studium Generale waren eingeladen: Die Autorin Prof. Dr. Racha Kirakosian gemeinsam mit Dr. Marion Mangelsdorf (Zentrum für Anthropologie und Gender Studies, ZAG), Prof. Dr. Anna Novokhatko (Griechische Philologie, Universität Trient/Seminar für Griechische und Lateinische Philologie) und Prof. Dr. Karlheinz Ruhstorfer (Lehrstuhl für Dogmatik). Moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Werner Frick.